Alors que Microsoft avait déjà annoncé l'arrivée de 6 jeux dans le game pass pour le mois de juin, il semblerait que le service en accueil 7 de plus dont voici la liste:-Star Wars: Knights of the Old Republic-Star Wars: The Force Unleashed-Star Wars: The Force Unleashed 2-Alien Hominid HD-Hydro Thunder Hurricane-Battleblock Theater-Lego Star Wars: The Complete SagaDu coup, sauf nouvelle surprise, ce sera un totale de 13 titres que les abonnés au game pass pourront découvrir (ou redécouvrir) ce mois ci.