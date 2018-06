Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :La Fnac et Micromania ont ouvert les réservations pour cet accessoire qui sortira en même temps que les jeux. Il faudra compter 54.99 euros pour se le procurer. Pour rappel, la Poke Ball Plus et les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/1002200732337139718