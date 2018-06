Spoiler :



Andrew Lincoln quittera la série en milieu de saison. Après le départ de Chandler Riggs (Carl), la série voit son acteur principale partir et pas que, car Lauren Cohan partira elle aussi pendant cette neuvième saison. Norman Reedus serait en négociation (la rumeur parle de 28 millions de dollar, pour une ou plusieurs saison ? ) pour devenir le nouveau personnage principale de la série.

Gros retournement dans la série The Walking Dead, la saison 9 voit partir deux acteurs majeur de la série.Perso, je trouve que la série à perdue en qualité depuis plusieurs saisons. Je n'arrive même plus à la regarder. Même la mort de .... lors de la saison 8 ne m'a pas fait plus d'effets que ça.Bref, voici le gros spoiler de la saison 9.En difficulté depuis plusieurs saisons, je pense que la série va vite s'arrêter. Et tant mieux.