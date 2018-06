Je suis un énorme fan de l' univers de Warhammer ( enfin surtout du JDR V2 ) , alors quand j' ai vue la nouvelle , j' ai bondi !Warhammer : Chaosbane produit par Bigden Interactive et développé par Eko Software sera donc un Action RPG ou nous pourrons incarner un personnage d' une des différentes races de Warhamer ( Humain , Haut Elfe , Elfe Slyvain , Nain probablement d' autres ) en accomplir des quêtes dans un monde " Sombre et Pleine de Terreur " sur PS4 , XBox One et PC ( ne rêvons pas pour la Switch ) .Plus d' info prochainement .Edit : Je pense que l' ennemie principal sera probablement le Chaos , mais j' espéré qu' on pourra affronter des Skaven , des Peaux Vertes , Elfes Noirs , voire même d' autres humains , ça serait même très cool d' incarner ces races dans une campagne a part .Il me semble aussi évidant qu' on auras des classes de personnages avec les habituels Mage , Guerrier , Paladin , Archer , Prêtre , mais le monde de Warhammer offre beaucoup de possibilités et je pense qu' on aura beaucoup de sous classe liée a la Race ( comme les Prêtres des Runes chez les Nains ou les Forestiers chez les Slyvains ) j' espère aussi qu' on aura un bon système d' équipement et la possibilité d' utiliser des armes légendaires comme les Crocs Runiques ou les Armes du Chaos ( si on peut incarner un Chaotique bien sur ) .Dans tous les cas je suis hypé , et vous vous en pensez quoi ?