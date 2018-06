Les combats ninjas en ligne commencent maintenant Naruto to Boruto Shinobi Striker est un jeu multijoueur en ligne autour de l’univers de Naruto. Les joueurs auront le plaisir de combattre avec leur personnage préféré et de découvrir un nouveau style de jeu dans des environnements 3D exaltants associés à des graphismes tout nouveaux ! Faîtes équipe avec vos amis afin de devenir les plus grands des Shinobis ! · Profitez d’un nouveau style graphique avec des personnages, des cartes et des ninjutsus bénéficiant de couleurs plus vives ! · Tirez profit de l’environnement en courant et en sautant verticalement sur les murs tout en traversant la carte de jeu. · Défiez des joueurs du monde entier avec vos amis dans des affrontements en 4 contre 4.

Naruto to Boruto Shinobi Striker Edition Collector est enfin disponible, mais a un prix beaucoup trop élevé pour que je le prenne perso.Je ne sais pas si il vaut les 120€ (je ne suis pas assez fan de Naruto pour ça)A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Du DLC's-Le Season Pass-La figurine de Naruto et BorutoLe prix de cette édition collector est de 119.99€J'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens