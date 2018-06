Angie Smets, Productrice éxécutive chez Guerrilla Games s'est rendu à la Nordic Game conference pour parler des sept ans de développement qu'a connu Horizon Zero Dawn.Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le développement du jeu mais c'est la première fois qu'on apprend qu'en 2014 que Guerrilla s'est rendu compte que le studio avait vu trop grand pour son premier monde ouvert.En effet à la base le monde d'Horizon était plus grand que World of Warcraft, Skyrim, GTA : San Andreas et GTA V réunis mais à vouloir un monde trop grand cela manquait d'attention apporté aux détails.Guerrilla a donc utilisé des questionnaires pour recentrer la vision du jeu et repartir sur de bonnes bases pour 2015 alors que 2014 aura été une année très difficile pour le studio.Angie Smets à aussi reparlé du fameux projet qui était en compétion avec Horizon à l'époque, on apprend qu'il se nommait Dark Silence et de nouveaux concept arts ont aussi été dévoilés.Du peu qu'on sait sur ce projet, c'est qu'il était un peu similaire dans l'idée à The Order 1886 mais le jeu était un FPS dans des zones semi-ouvertes se déroulant dans un New York steampunk avec une ambiance horrifique.