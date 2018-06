Voici une Information concernant les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Il y a peu, on apprenait qu'il n'était pas nécessaire de payer le futur abonnement online pour profiter des options online du jeu. Famitsu a contacté The Pokemon Company pour plus d'informations. Les combats Internet, ou en passant par la communication locale, et les échanges sont possibles. Cependant, ce n'est pas une fonction classique comme dans les jeux Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon par exemple, mais une fonction un peu plus simple. Le contenu sera détaillé à une date ultérieure. En outre, afin d'utiliser la fonction ci-dessus, c'est à dire le contenu jouable en ligne, il sera nécessaire de prendre l'abonnement Nintendo Switch Online, qui sera officiellement lancé à partir du mois de septembre...Source : https://www.resetera.com/threads/pokémon-lets-go-pikachu-eevees-online-service-requires-nintendo-switch-online-subscription.46143/