viens de finir le premier run, j'attaque le secondOn va commencé par le plus obvious, au meilleur de sa forme graphiquement c'est tout simplement incroyable mention spéciale à l’éclairage. C'est un peu comme la maison dans l'épilogue d'Uncharted 4 mais cettee fois ci ce niveau de détails est appliqué à un jeu entier.La plus grosse claque mois viens du fait que j'ai enfin l'impression qu'on est a 2 doigts de l'aboutissement du genre. Même si on reste dans le très narratif, c'est l'un des jeux du genre les plus "jeux" , déjà par le nombre d’interactions, les séquences d’enquêtes, les courses poursuites, mais surtout la grosse promesse les choix qui mettent les telltales, until dawn et autre en PLS totalEnfin des vrais choix et grace a l’arborescence tu peux voir que ce n'est pas qu'une illusion ici. Au niveau des choix la barre a été placée très haute.et ça c'est une section parmi tant d'autres ...Il est possible de manquer des chapitres entiers selon les chemins que vous prenez, les décisions que vous prenez, les personnages que vous avez avec vous, les personnages avec lesquels vous interagissez. Des chapitres comme le fugitif mettent en avant ce qui rendent ce jeu si bon. Ils ont finalement réussi à combiner cette structure narrative que QD et d'autres jeux font depuis des années avec un vrai jeu d'aventure. Il bien plus ouvert et plus complexe que tout ce que des jeux similaires ont essayé.Ils ya des séquences vraiment prenantes, et des scènes bien poignantes. J'ai d'ailleurs adoré la duo Hank/ConnorEt comment ne pas parlé de clhoé ? l'une des meilleurs interface ever :3 Evidemment ce n'est pas une vrai IA haha , mais ils ont fait en sortent qu'elle prenne en compte certaines de nos actions en dehors du jeu pour ensuite interagirTout n'est pas non plus rose notamment la maniabilité qui est encore assez rigide et Certains passage un peu trop cringe et quelques facilités dans le scénar, mais globalement j'ai passé un excellent moment .Si vous aimez au moins l'univers et vous savez dans quel type de jeux vous vous embarquez franchement ça vaut le vraiment le coup