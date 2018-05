En fait, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait annoncer jusqu'à trois jeux Gears, dont une suite traditionnelle, un jeu de stratégie en temps réel dans le style de Halo Wars et un jeu de bataille royale. Peut-être que la franchise se développera avec la plus grande base d'utilisateurs sur Windows 10.

Nous avons entendu et lu des rumeurs sur une poignée de jeux non annoncés, comme les suites de Bloodborne et Horizon Zero Dawn, ainsi qu'un autre remake d'un classique PlayStation (peut-être Siphon Filter) et d'un casque PlayStation VR amélioré. Mais avec autant de jeux à promouvoir et à expédier dans les 12 prochains mois, et God of War DLC reste un point d'interrogation, Sony tiendra probablement la plupart des grands révélateurs pour les événements à venir.

