Dans une vidéo intitulée « Reclaim Your World », le studio retrace son long parcours (en zappant totalement Spyro, pas sympa pour le dragon) et surtout, il tease un nouveau jeu en réalité virtuelle pour l'Oculus Rift. Le titre n'a pas de nom, mais il s'agit d'un jeu en VR et en monde ouvert dans un univers de science-fiction, qui donnera une grande liberté aux joueurs. Insomniac Games veut également inclure la communauté dans le développement et l'évolution de son jeu, comme il l'a déjà fait pour d'autres titres.



Ce titre en VR reste encore un mystère total, mais Insomniac Games nous donne rendez-vous le 7 juin prochain pour découvrir un peu plus en détail ce nouveau projet alléchant.