Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :Famitsu a testé les jeux suivants :Detroit: Become Human (Ps4) – 9/10/10/9 [38/40]Sushi Striker : The Way of Sushido (Nintendo Switch, 3DS) – 8/8/8/8 [32/40]Life is Strange : Before the Storm (Ps4) – 8/8/8/7 [31/40]No Heroes Here (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/8/7 [31/40]The Swords of Ditto (Ps4) – 8/7/7/8 [30/40]Wizard of Legend (Ps4, Nintendo Switch) – 7/8/7/7 [29/40]Fairune Collection (Nintendo Switch) – 6/7/7/7 [27/40]Voici donc l'historique des notes obtenues par les autres titres du studio français :Soit la meilleure note des jeux de Quantic Dream, à égalité avec Beyond : Two Souls...Source : https://gematsu.com/2018/05/famitsu-review-scores-issue-1539