Bonjour à vous les Pokéfans!



A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 juin 2018, vous pourrez obtenir la fameux Zygarde chromatique via le Cadeau Mystère(à partir de l'écran titre et en choisissant "recevoir Cadeau depuis Internet").



Cette distribution est valable pour Pokémon Lune/Soleil et Ultra Soleil/Ultra Lune.



Cette distribution est unique, car jusqu'a présent Zygarde était Shiny Lock(donc impossible à obtenir en Chromatique).

Ne laissez pas passer cette chance !