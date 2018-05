Exclusivité France Just for Games : les jeux R.Type III et Super R.Type ressuscitent dans une superbe compilation collector exclusive !



400 éditions violettes limitées en France (1000 en Europe), 2800 exemplaires au total. (les 1800 exemplaires restants seront des cartouches noires)



Défendez l'humanité et repoussez les envahisseurs dans cette superbe version Collector éditée par Retrobit, en quantité ultra-limitée, contient :



Cartouche 16 bits et sa housse de protection. La cartouche comprend les deux jeux R.Type III et Super R.Type et compatible avec les consoles SNES Européennes d'origine et consoles de type Retro-Bit.

Boîte collector en relief rigide pour stocker en toute sécurité tous les objets de collection

Boîte pour garder votre cartouche en parfait état

Manuel d'instructions en couleur avec toutes les informations dont vous aurez besoin pour le jeu

Certificat d'authenticité numéroté individuellement

Carnet à couverture rigide pour documenter toutes vos aventures

Pins Retro-Bit x FigPin en édition limitée pour commémorer cette version limitée

Tirages d'art comportant des illustrations originales

Collection exclusive d'autocollants





Livraison prévue courant de l'été 2018.

Exclusivité France Just for Games : la cartouche Holy Diver ressuscite, 30 ans après son édition au Japon, une édition limitée en blanc !



Cette superbe version Collector éditée par Retrobit, en quantité limitée et numérotée à 2900 exemplaires mondial, et avec 400 exemplaires en France uniquement, contient :



Cartouche 8 bits Holy Diver et sa housse de protection, compatible avec les consoles NES® et Retro-Bit® d'origine

Boîte collector en relief rigide pour stocker en toute sécurité tous les objets de collection

Boîte pour garder votre cartouche en parfait état

Manuel d'instructions en couleur avec toutes les informations dont vous aurez besoin pour le jeu

Certificat d'authenticité numéroté individuellement

Carnet à couverture rigide pour documenter toutes vos aventures

Pins Retro-Bit x FigPin en édition limitée pour commémorer cette version limitée

Tirages d'art comportant des illustrations originales de la série.

Collection exclusive d'autocollants



Aucune ré-édition. Premiers arrivés, premiers servis ! Objet ultra collector !

Amis du rétro-gaming, voici deux collectors à ne pas manquer. Ces éditions seront très limitées, donc il ne faudra pas trop tarder.