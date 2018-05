"Nous aurons donc un APU AMD A10 Bristol Ridge en Quad-Cores avec une puce graphique intégrée en R7 disposant de 6 CU, donc 384 SP. Le tout sera accompagné par 4 Go de DDR4 et 32 Go de stockage sous la forme d'eMMC. Il sera possible d'étendre le stockage via une SD. La console d'ATARI s'offre donc une plateforme qui nous semble un peu vieillotte, nous avons tout de même deux fois moins de puissance que dans une Xbox One S, pour un prix similaire. Espérons que le catalogue de jeux sera au TOP, sinon, ce sera un FLOP."