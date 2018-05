Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Le site de vente en ligne GameWare vient de lister le jeu. Selon eux, le jeu sortira bien ccette année. Bonne nouvelle, ou mauvaise, ça dépend du point de vue, le jeu ne serait pas une exclusivité mais sortirait sur Ps4 et Xbox One. Le jeu devrait normalement être dévoilé durant l'E3 2018...Source : https://www.true-gaming.net/home/370451/