C'est un très très grand jour pour les chercheurs de Bêta, un des plus gros saint graal de la communauté a été dumpé pas plus tard qu'hier par un anonyme.La rom provient du SpaceWorld 1997 (pour les plus jeunes qui ne connaissent pas : le SpaceWorld etait un vieux salon japonais organisé annuellement par Nintendo, malheureusement ils ont arrêté de les faire, le dernier date de 2001) soit 2 ans avant la sortie du jeu au japon,2-3 ans de développement c'est beaucoup pour un jeu Game Boy la raison de ce retard c'est que le jeu a été entièrement refait après le salon.La demo en elle meme n'est pas super intéressante mais les hackers ont bien pour fouiller dans le jeu pour dénicher tout ce qu'il y avait d’intéressant et c'est une caverne d'Ali Baba la dedansmesdames et messieurs commençons par la map du jeu dans son intégralité :il faut savoir que le jeu n’était pas basé sur une région mais sur le Japon en entier, vous voyez la grande zone sur la map en bas a droite ? ca ne vous dit rien ? eh oui c'est Kanto, qui avait été réduit a l’état de simple ville dans cette version !Et maintenant certainement la partie la plus intéressante : les nouveaux Pokémon eux meme, la plupart on été complétement refaits voir carrément viré du jeu, attention âme sensibles des fans s'abstenir :Ce serait trop long de faire une liste de tout ce qui a changé (et les hackers continuent de fouiller la rom) alors j'ai fait un best of des anormalités :-il y a un Skateboard qui fonctionne un peu comme si on était sur de la glace dans les jeux, sauf qu'on peut s’arrêter en appuyant sur "B".-Giovanni apparait a la tour radio (qui est déjà présente dans la beta) dans la version finale du jeu il est complétement absent.-Il y a un jeux de cartes jouable dans le jeu (différent du jeux de carte officiel, je précise)-Le conseil des 4 est composé de Aldo, Olga, Peter et Ondine.-Red est un champion d'arène (surement celui de Kanto vu qu'il y a une arène dans cette zone)