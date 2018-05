Mon Bordel Perso

Bonjours à tous ! Je sais le jeu n'est même pas encore sortie que je parle des potentielles suites. D'aprés ce qu'est j'ai cru comprendre, Pokémon Let's Go Pikachu et Evolie servent avant tout de mise en bouche pour les fans demandants massivement un nouveau Pokémons sur SWITCH (et les actionnaires je pense aussi).Travaillant actuellement sur la 8G, et ayant pas encore eu tout le temps pour finir cette version, GF travaillent en parallèle sur remakes des anciennes versions, à la sauce Pokémon Go. Le but étant de ramener les fans de Pokémons Go vers les épisodes canoniques.Même si ces versions me m'ont pas trop séduit, je suis pas contre l'idée de faire découvrir les anciens opus aux jeunes et aux néophytes.Vu que comme toujours, Pokémons fait un carton niveau vente, j'ai réfléchis à quelles mascottes peuvent être choisie pour les potentiels remakes des versions Cristal, Emeraude et Platine à la sauce Pokémon Let's GO.Pour Johto, je mise sur Marill et Togepi ou Noctali et MentaliPour Hoenn, je vois plus Latias et Latios ou Absol et (j'ai pas d'idée pour le nemesis d'Absol)Pour Sinnoh, je m'attends à Phyllali et Givrali ou Blizzi et RioluEt vous, vous pensez que GF va garder la même logique ? Ou vous voyez d'autres combinaisons ?