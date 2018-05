Voici des Informations concernant les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Tout d’abord, les jeux occupent déjà les deux première places sur Amazon.com.De plus, la bande-annonce officielle de Pokemon Let's GO Pikachu/Eevee mise en ligne par le compte officiel de Pokemon sur Youtube est désormais la vidéo tendance n°1 avec plus de 4.8 millions de vues.Enfin, les annonces Pokemon ont fait plaisir et rassurer en Bourse, du coup, l’action Nintendo en profite. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/310164-nintendo-stock-on-the-rise-following-pokemon-press-conference et https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-trailer-now-no-1-trending-video-on-youtube/