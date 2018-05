MAUDIT POUR L'ETERNITE…



Londres, 1918. Vous êtes le Dr. Jonathan Reid. Vous êtes un vampire. En tant que docteur, vous cherchez un remède au fléau qui décime la population - mais le vampire en vous réclame le sacrifice de ceux que vous aviez juré de protéger.



Ne résistez pas à vos instincts de prédateur. Affrontez chasseurs de vampires, skals et autres créatures surnaturelles. Utilisez vos pouvoirs pour vous immiscer dans l'intimité de vos concitoyens, les manipuler, et choisir votre prochaine proie. Lutte éternelle entre votre conscience et votre survie, vos actions mèneront-elles au salut ou à la ruine de Londres ?

DEVENEZ LE VAMPYR – Combattez et manipulez grâce à vos pouvoirs surnaturels

LEUR VIE CONTRE LA VÔTRE – Soyez le sauveur et le prédateur

FAÇONNEZ LONDRES – Influencez la vie des quartiers et des citoyens



