Voici une Rumeur autour du jeu Sunset Overdrive :Selon la même personne qui avait annoncé Fallout 76 et qui l’avait bien décrit comme un nouveau jeu basé sur un mode online, Microsoft va annoncer un nouveau Gears of War, Forza Horizon 4, un nouveau Halo et Sunset Overdrive 2 à l’E3 2018. Pour les premiers titres, rien de nouveau, mais Sunset Overdrive 2 est enfin évoqué. On sait qu’Insomniac Games est en train de finaliser le prochain Spider-Man sur Ps4, ce qui voudrait dire que Sunset Overdrive 2 est au début de son développement. Reste plus qu’à attendre la Conférence de Microsoft.Cependant, Patrick Klepek précise que le jeu n’est pas en développement...Source : https://segmentnext.com/2018/05/31/rumor-suggests-that-sunset-overdrive-2-is-releasing-along-with-new-halo-and-gears-of-war/