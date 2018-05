Hello à tous !Etant abonné au Humble Bundle Montly depuis quelques temps (pour dark souls 3) et n'ayant ni l'envie ni le temps de faire tout un tas de jeux, je souhaiterais faire don des titres qui s'accumulent ...La liste :- Splasher- Last Day of June- Holy Potatoes! We're in Space?!- Aviary Attorney- Subterrain- Outlast 2- Laser League- Lara Croft GO- AER Memories of Old- Running with Rifles- RUINER- NBA Playgrounds- Moon Hunters- Kerbal Space Program- Jalopy- Dead Rising 4- Crazy Machines 3- Ken Follett's The Pillars of the Earth- Destiny 2- Destiny 2 Planet of Peace Exclusive Emblem- Cook, Serve, Delicious! 2!!Voilà, n'hésitez pas à me dire quel titre vous souhaitez, s'il y a pas mal de monde sur un titre en particulier, je ferais peut être un petit tirage au sort.