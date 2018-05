Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :L’une des critiques qui a été faite est le peu de grand contre les boss, en particulier par rapport à la façon dont ils étaient spectaculaires dans les jeux God of War 2 et God of War 3. En effet, il n'y a pas beaucoup de combats de boss dans l'opus Ps4, et beaucoup de mini-boss semblent se répéter. Selon le directeur du jeu Cory Barlog, c'est parce que beaucoup de combats de boss ont dû être coupés pendant le développement du titre, en raison de contraintes de temps. En effet, il précise que cela nécessitait environ entre 15 à 20 personnes par boss, et s’il avait ajouté dix boss de plus, ceci aurait pris 20 années à faire le jeu. Cory Barlog a souligné que le fait de couper les choses et se concentrer sur l’essentiel est au cœur du processus de développement du titre, et prioriser d'autres choses comme des boss supplémentaires. S’il y a peu de boss, c’est selon lui 100% intentionnel. Il y a d’ailleurs peu de boss dans le premier opus. Reste à voir s'il y en aura plus dans un autre futur opus…Source : https://gamingbolt.com/god-of-war-director-address-the-so-called-lack-of-boss-fights