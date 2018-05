- Le jeu est un bloodborne like et s'inspire de cette épisode et du jeu Kuon avec les démons japonais et autres histoires glauque du pays , ( sortie sur PS2 )- le gameplay sera similaire à un Souls like en plus( avec des pièges par exemple ) , on parle de combinaison entre Bloodborne et Nioh.- On commence le jeu presque mort , on devra récrée le visage de notre avatar après l'intro ( car complètement défiguré ) , notre bras droit et amputer mais servira à accrocher divers armes à feux et armes blanches.- l'univers nous mène dans une histoire d'occultisme ( satanique ) avec des sacrifices humains et autres joyeusetés ...plus d'éléments sur le lien