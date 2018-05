Voici une Rumeur autour de la Xbox One :Décidément, Walmart est le roi des fuites cette année. Après le gros leak de plusieurs jeux qui seraient annoncés à l’E3 2018, et qui a poussé à l’officialisation de Rage 2, c’est au tout d’un autre jeu de se voir leaké avant l’heure. Selon eux, Microsoft annoncerait un nouveau Perct Dark. Réponse dans quelques jours…Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-wal-mart-canada-might-have-leaked-a-new-perfect-dark.45716/

posted the 05/30/2018 at 02:20 PM by link49