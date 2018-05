Les Plus



Les Moins

Agony est une véritable purge à jouer, prouvant une fois de plus qu'il ne suffit pas d'étaler des obscenités et du gore à tout bout de champ pour créer une expérience remarquable ou dérangeante. Exception faite d'une direction artistique parfaite pour alimenter une galerie de captures d'écran, on n'y trouve malheureusement rien qui tienne la route. Les rares passages qui ne relèvent pas du simulateur de marche bas du front sont desservis par une écriture grotesque, des animations tout à fait ridicules, un manque de cohérence et des aberrations de game design qui n'ont même pas leur place dans un prototype en accès anticipé.. Ne reste qu'un jeu d'aventure trop dirigiste, cassé et cruellement générique, qui n'arrive pas à nous voler la moindre frayeur sur sa dizaine d'heures de jeu. Si c'est à ça que ressemble l'Enfer, on a plutôt intérêt à aller à la messe chaque dimanche.La direction artistique offre de chouettes panoramasL'enfer a au moins un générique de finTrop de gore tue le goreÇa n'a aucun sensTrès mauvaise explication des mécaniques de jeuC'est très répétitifLes phases d'infiltration ne fonctionnent pasL'intelligence artificielle à la ramasseLes animations ont au moins le mérite de faire rireDe grosses faiblesses dans l'écritureParticulièrement laid sur consolesLa corruption occasionnelle des sauvegardesUn véritable festival de bugs