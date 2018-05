Voici le Top Media Create allant du 21 au 27 mai 2018 :Le jeu Detroit : Become Human entre à la deuxième place, les derniers spin-off Persona envahissent le classement, Donkey Kong Country : Tropical Freeze sur Nintendo Switch perd quatre places, Nintendo Labo perd aussi quatre places, God of War sur Ps4 quitte le classement, The Snack World sur Nintendo Switch perd sept places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd quatre places, Super Mario Odyssey perd six places, Splatoon 2 perd deux places, Mario Kart 8 Deluxe perd aussi deux places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd cinq places…Passons maintenant au Top Hardware : La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180530075/