Que pensez-vous de la stratégie de Nintendo cette année ? J'ai l'impression que le succès de du switch leur a faite déviée d'une très bonne année 2017. Ils veulent seulement vendre des switchs et n'ont pas l'air de se préoccuper de la qualité des titres qu'ils proposent. Prenons plusieurs exemples :- Xenoblade 2 : Finit vraiment à la "pisse" avec des lacunes techniques invraisemblable. Ils ont juste tous fais pour le sortir avant fin 2017 sans se préoccuper de la qualité du titre.- Mario Odyssey : Plus de 900 lunes pour étirer le temps de jeu, l'univers du jeu pas assez travaillé, un manque du monde flagrant qui ne fais pas honneur au ancien opus 3D.- Kirby : Pas une prise d'ambition comme pour BOTW ou MO. Alors que la série en a besoin.Pokemon Let's go : C'est ce jeu qui ma faire cette article. Je ressent aucune ambition dans ce titre:-Graphisme chibi aseptisé, de la 3DS Hd, un scandale pour une boite qui touche des millions avec leurs ancien jeu et qui ne ce paye même pas un new moteur- Un gameplay hyper simplifier : Attrapé un pokemon n'a jamais était facile (sérieux on va devoir faire cette gimmick de merde pour lancé la pokeball). Plus de combat avec les pokemon sauvage, ce qui est juste invraisemblable et qui enlève beaucoup d'intérêt au leveling. Leveling qui est justement hyper simplifié (tu attrape un pokemon toutes ton équipe grind du level).-Online : Seulement avec tes amis, pas de match classé, déjà que le jeu est facile si en plus tu enlève cette option le replay value va être juste ridicule.-Bestiaire : On reviens a 150 pokemon, Un retour en arrivé et une vrai douche froide niveau stratégies. J'ai l'impression que la stratégie n'existe même plus dans le jeu d'ailleurs.Tous a était aseptisé/simplifié pour ne pas heurté la sensibilité d'un joueur de Go. Une aventure très facile sans aucun challenge pour que ce joueur ne soit pas désorienté. Mais en faisant cela Gamefreak ce met a dos la plupart de son public qui le suit depuis plus de 20 ans, allez vers les casual n'a jamais était bon signe.Je suis vraiment déçus de la part de Nintendo qui opte a chaque fois pour la facilité, aucune prise d'ambition ... Voila un nouveau coup de gueule de la part du "hater" Nintendo.