Le pixel art est très bien retranscrit, je joue sur une OLED B6 et c'est le pied ! C'est fin et ça ne pixelise pas. Du tout bon de ce côté. Me reste à tester le 16/9 sur New generation et Double impact !Les meilleurs SF dans un seul jeu ! Rien à dire on est en terrain connu. Gros bémol pour le joueur manette que je suis, pas de 3P ni 3K... En espérant que cela vienne avec une maj. Sélection des stages et mode training en offline. Pas de sélection de stages en online ranked d'après mon expérience. Il y aurait apparemment 1 frame de delay sur 3.3 mais je ne l'ai pas senti pour tout vous avouer. Pas testé le mode training mais il semble complet (avec sélection de stage).Strict minimum dans les options. en effet, on ne peut choisir sa région ni le niveau de connexion. En revanche, Si si on peut ! En local en tout cas, pas online classé (de ce que j'ai essayé). le online est béton, j'ai fait près d'une centaine de match hier.Bilan => 50 victoires sur environ 60 me semble sur 3.3, sachant que j'ai rencontré deux mecs violents un Gouki et un Oro, et 30 victoires sur 32 à Zero 3 (oui je fais genreJ'ai juste eu un ou deux matchs qui laggaient ! Pourtant je joue sur une oled avec 27 ms d'input lag (1 frame du coup), et j'ai pas senti la différence franchement. C'est dire si c'est parfait. Après j'ai une grosse connexion mais sur SFV j'ai eu des problèmes plus souvent.De plus, des options super sympas comme le randomizer en salon : on fait sa sélection parmi les quatres jeux online, l'adversaire fait de même et on s'affronte sur l'un des deux jeux tiré au sort !Les matchs en salon ont l'option spectateur, mais si on arrive pendant un match en cours, nous pouvons suivre l'évolution de la barre de vie et les rounds gagnés, et estimer le moment où nous allons pouvoir jouer.Interface sobre, mais très efficace et très rapide ! Quel bonheur de switcher entre tous les jeux en l'espace de 3 secondes ! Très peu de temps de recherche de joueurs et pas de chargement, ça change de tous les jeux actuels, on enchaîne les matchs comme en VS Arcade le temps de mettre sa pièce ^^ (ah le temps d'Arcade Street à Nation...) ! Des notes sur l'histoire de SF sont visibles lors de la recherche d'adversaire, mais ça va tellement vite qu'on a pas forcément le temps de lire parfois (sur 3.3 en tout cas). Bref un bon point.Galleries avec artworks conceptuels, fiche de persos avec animations visibles frame par frame. Déçu d'ailleurs que l'ensemble des coups des persos ne soient pas dispo frame par frame dans le musée, y'a une sélection de 3 spéciaux maximum par perso et par série (donc type de sprites). Toutes les musiques (et pour une fois avec les noms de musiques et le perso/stage associé) sur un seul jeu. Histoire canon de tous les persos. Bref du lourd pour tout fan de SF. J'aurais aimé pouvoir mixer l'ensemble des stages par série (avoir tous les stages de la série Zero dans Zero 3 par exemple), dommage.12 jeux dont 4 online (on regrettera le Zero 2 non jouable online...) + USF4 si préco donc 13 jeux dont 5 online pour un prix de 40€ (trouvable à 22€... sur PC), une très bonne affaire compte tenu de la qualité de cette collection. Pour l'instant il ne semble pas y avoir à l'horizon de version Hyper des séries à débloquer, malheureusement. Un HSF2 et HSFA à débloquer auraient rendu cette collection mythique (sans parler de l'opportunité de développer un HSF3...).SF 30th Anniversary Collection est un indispensable pour tout fan de SF. A acheter sur PC/PS4/One si vous êtes un Warrior du net pour les connexion câblées, et sur Switch si vous êtes plus casual (car only Wifi... ne vous étonnez pas du lag) et souhaitez profiter du jeu en portable (j'hésite à le chopper dessus aussi pour cette raison...) !