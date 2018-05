C'est via Xboxygen , qui reprend l'article de Polygon , qu'on apprend cette triste nouvelle: Microsoft a licencié une équipe support sous-traitante (soit 12 personnes d' Affirma Consulting ) et l'a remplacée par des volontaires, les fameux Ambassadeurs Cerise sur le gâteau, certains des employés licenciés ont préalablement formé leurs "successeurs" et selon une source, l'équipe avait reçu comme consigne d'augmenter la contribution des bénévoles avant de se faire "remercier".Nous vivons décidément une époque merveilleuse

posted the 05/30/2018 at 10:00 AM by iglooo