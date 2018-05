Voici une Information concernant les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Pour certains, il s'agit d'un spin-off de la Saga. Sur le site officiel japonais, on peut lire que les jeux Pocket Monsters Let's Go! Pikachu et Pocket Monsters Let's Go! Eevee sont bien des jeux de la Saga principale. En effet, au Japon, seuls les jeux classiques s'appellent Pocket Monsters et les spin-offs utilisent juste le terme Pokémon. Même constat sur le site coréen, où les jeux sont décrits comme les derniers titres de la série Pokemon sur Nintendo Switch. Pour rappel, les jeux sont prévus pour le 16 novembre prochain...Sources : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-is-part-of-the-mainline-pokemon-series/ et https://www.resetera.com/threads/official-jp-site-for-lets-go-confirms-theyre-the-new-mainline-games-in-the-pocket-monsters-series.45683/