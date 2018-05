Battlefield V sortira le 19 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC.

"Le "V" représente "V pour Victoire". La phrase et le signe ont été popularisés par Winston Churchill et utilisés par les alliés pendant une grande partie de la Seconde Guerre Mondiale. C'est aussi pour cela que nous avons choisi le chiffre romain plutôt que le numéro 5 pour le titre."

La présentation mondiale de Battlefield V n'a pas fait que des heureux. Le trailer du jeu sur YouTube a (pour le moment) obtenu pratiquement 285 000 pouces bleus et environ 340 000 pouces noirs. La vidéo a donc largement divisé la communauté et les joueurs ont encore de nombreuses questions au sujet de cet opus. Même le titre lui-même a suscité une petite vague de mécontentement car certains ne comprenaient pas pourquoi EA passait de Battlefield 1 à Battlefield V d'un point de vue purement arithmétique.

posted the 05/30/2018 at 08:37 AM by gat