Voici des Informations concernant les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Tou d'abord, voici d'autres détails sur ces versions :- Il n'y a pas de mode en ligne- Les batailles contre les Pokemon sauvages ne seront pas présentes.- Evoli a été choisi car le Pokemon est devenu de plus en plus célèbre au fil des ans- En reliant les jeux et Pokemon Go, on obtiendra un tout nouveau Pokemon.- Il sera toujours possible d'échanger et de combattre avec d'autres personne. A noter que vous pouvez simplement avoir plusieurs comptes sur la même console.- La société Pokemon considère la Nintendo Switch comme un combo console de salon/portable, donc ils voulaient prendre les bonnes parties des versions portables et les développer sur la console.- Les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sont conçus principalement comme des jeux pour console de salon, alors que les prochains jeux Pokemon, qui sortira en 2019, mettront davantage l'accent sur l'expérience portable.- Ils ont d'autres idées de gameplay qui n'ont pas annoncées sur la manière dont Pokemon Go et Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli intervertiront.- Les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sont considérés comme la prochaine étape pour les joueurs qui ot débutés avec Pokemon Go, ce qui explique pourquoi l'interface et les modèles de capture sont les mêmes.- Les prochains jeux de 2019, quant à eux, sont ce qui va permettre de faire avancer l'expérience des portables, et ils ont travaillé dessus avant que la Nintendo Switch soit lancée.- Il y a des plans pour que le Poke Ball Plus soit utilisables plus tard sur d'autres jeux.- Des ingénieurs de Nintendo ont aidé à faire le Poke Ball Plus.- Le Bluetooth est utilisée pour connecter le jeu Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli et Pokemon Go.Un accessoire, le Poke Ball Plus, sortira le 16 novembre prochain, et voici ses caractéristiques :Il sera vendu au Japon 3 500 yens et aux USA 34.99 dollars, donc probablement 34.99 euros chez nous; Pour rappel, les jeux sortiront le 16 novembre 2018...Sources : https://nintendoeverything.com/pokemon-lets-go-pikachu-eevee-details-no-wild-pokemon-battles-choosing-eevee-more/ et : https://nintendosoup.com/poke-ball-plus-to-cost-usd50/