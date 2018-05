Mention vraiment spécial aux doubleurs qui ont fait du très bon taff sur ce film! Mention vraiment spécial aux doubleurs qui ont fait du très bon taff sur ce film!

Tout est dans le titre!Lorsque je suis allé le voir avec des amis ce soir, je savais juste que ce dernier était réalisé par Hōjirō Nishimi et Guillaume Renard et produit par Ankama Animations et le Studio 4°C, je connaissai également les thèmes abordés mais je ne m'attendai clairement pas à voir quelque chose d'aussi cru et d'aussiénorme!L'aimation est aux petits ogon, avec des prises de risques et des plans vraimet stylés. Le sceario, qu'en a lui, aborde des themes très adultres et d'actualités (crimes, gang, mafia, terrorisme, polution, discrimination ect....) tout en ayant un maximum de références ultra fun et non surdosées!Vraiment, une bonne claque comme on les aimes!Un film d'animation génialissime qui nous prouve que, NON, les dessins animés, ce n'est pas forcément QUE pour les enfants! Si vous ne l'avez pas vu, et que vous pouvez (disponnible dans peu de salles) foncez! Clairement cela vaut le détour.