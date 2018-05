Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Mega Man 11 :Les réservations pour cette version ont débuté sur Amazon et Gamestop. Bonne nouvelle, la version Nintendo Switch coûtera 29.99 dollars, soit le même prix que les autres versions, et pas plus cher.Concernant l'Edition Amiibo, il faudra dépenser 59.99 dollars. Donc l'Amiibo et les autres Bonus font monter le prix de 30 dollars. Pour rappel, le jeu sortira le 2 octobre prochain...Source : https://nintendoeverything.com/mega-man-11-will-only-cost-30-pre-orders-open/