D'un côté comme de l'autre de la production de ce film, on se félicite.- qui pour rappel, s'inspirera d'un style horrifique à la Jaws, dans lequel Spawn fera figure de croque-mitaine silencieux, avec pour personnage principal le policier Twitch, opérant en solitaire.De l'autre, Jason Blum, président de Blumhouse qui co-produit le film, vante les qualités d'acteur de Jamie Foxx, avec l'assurance certaine que son nom au casting permettra d'attirer l'attention sur cette nouvelle tentative d'adapter le personnage sur grand écran.. Ne reste que quelques noms à ajouter au casting, et les caméras devraient pouvoir se mettre à tourner. On reste très curieux de suivre le déroulement du projet.