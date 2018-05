Alors que la mise a jour the Hungering deep vient de sortir aujourd'hui rare a décidé de revoir ses ambitions à la hausse pour répondre aux critiques liés au manque de contenus du jeu en mettant en place une 4ème équipe pour soutenir le jeu. Désormais plus de 100 personnes chez rare travaillent sur les futurs contenues du jeu. https://www.windowscentral.com/sea-thieves-hungering-deep-interview

posted the 05/29/2018 at 07:51 PM by tac93