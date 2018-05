Voici une Rumeur autour des jeux Pokemon Let’s Go Pikachu/Eevee :Emily Rogers déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’attendre jeudi pour que Nintendo dévoile les jeux. En effet, selon elle, ils seront dévoilés le 30 mai, donc demain. Elle annonce également que la communauté va avoir des réactions mitigées ou des avis assez divisés à l'égard de ces futurs jeux Pokémon. Réponse demain…Source : https://nintendosoup.com/emily-rogers-pokemon-lets-go-to-be-announced-before-thursday/

Like

Who likes this ?

posted the 05/29/2018 at 06:08 PM by link49