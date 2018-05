Pendant que certains cherchent le moindre fake leak sur le prochain Pokemon, Temtem le Pokemon-like jouable en online (mais avec tout de meme une campagne) lance sa campagne Kickstarter avec un nouveau trailer et tente de seduire les joueurs Switch avec un goals a 250 000 pour que le jeu finisse sur la console de Big N.

Like

Who likes this ?

posted the 05/29/2018 at 05:26 PM by guiguif