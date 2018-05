Salut à tous, aujourd'hui a été publié un premier test français sur Agony, le jeu qui se déroule au coeur même des enfers, qui est sorti aujourd'hui même. C'est le site génération game qui l'a tester et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent pas très bon pour ce jeu



En effet,le site lui a attribué la note de 4/10 avec une liste de points positifs et négatif que voici :



Positifs: Certains panoramas qui dérangent

. le thème de l'enfer tout de même respecté

. plusieurs mode de jeu



Négatif: Le tearing (déchirement de.l'écran)

. on s'ennuie..littéralement

. Tout est bancal et les bugs sont nombreux

. Condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un jeux vidéo

. Plus intéressant sur le papier qu'en vrai



Pour finir un court extrait: "Madmind Studio a réussi sont pari en proposant une expérience Ô combien horrifique, nous étions proche de l'agonie en jouant à ce jeu, une expérience que nous vous conseillons même pas à petit prix..



Bref ça refroidi pas mal.. A voir les autres test.



Pour ceux au ont le jeu, j'aimerais savoir ce que vous en pensez car ce jeu m'intéresse malgré tout

generation game