Salut tout l'monde !Alors ce n'est pas une BO pour un jeu mais plutôt une inspi que j'ai eue qui collerait à un film des années 80.Je continue dans mes sessions intitulées sobrement "Songs from my room" et vous présente la n°3. Le principe est de me lancer dans plusieurs registres. Etant dans un groupe punk-rock alternatif, j'avais envie de tenter des choses inédites. Pour le moment j'suis resté dans mon élément et les 3 premières compo sont des variantes de rock mais la 4ème sera toute autre.Je poste toujours la video précédente (celle-là du coup est devenue une compo pour mon groupePS: pour ceux qui me suivent, ma chanteuse a quitté le groupe il y a quelques mois et nous avons récemment trouvé un chanteur qui envoie ! Stay tuned: https://www.facebook.com/fellozmusic/Cheers!