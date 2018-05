Alors que l'E3 n'est plus que dans 2 petites semaines, aujourd'hui Bethesda viens de poster sur son compte twitter une annonce nous disant d'attendre avec un gif des écrants de chargement fallout mais coloré pour une fois. Qu'est ce que cela peut il bien annoncer ? Un Fallout 5 si rapidement ? Un remaster de Fallout New Vegas ou Fallout 3 ? Un Fallout switch ?!Nous en saurons surement plus dans les jours à venirs où à l'E3 au plus tard ! Qu'en pensez vous ?