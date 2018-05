Le CNC vient donc de diffuser son document "Marché du Jeu Vidéo" dans lequel il détaille les chiffres de ventes physiques des jeux en France, année après année. Cette étude permet donc de connaître l'état du marché en 2017. Voici ces chiffres pour chacune des consoles actuellement sur le marché français :



PS4 : 9 millions

3DS : 3,1 millions

Switch : 2,6 millions

Xbox One : 2 millions

PC : 0,8 million

Wii U : 0,5 million

PS3 : 0,4 million

Xbox 360 : 0,2 million

Wii : 0,2 million

PS Vita : 0,1 million



2017 a été l'année pendant laquelle les jeux PS4 physiques se sont le mieux vendus depuis le lancement de la console en France (un million de plus qu'en 2016). Pour leur première année dans les rayons, les jeux physiques Switch ont fait le double des ventes des jeux 3DS lors de la sortie française de cette dernière en 2011. Et pour ce qui est de la Xbox One, les ventes de jeux physiques ont connu en France une diminution à hauteur de 200.000 unités entre 2016 et 2017.



Ces chiffres ont été recueillis par l'institut GfK dans "les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées (FNAC, Virgin, Cultura, etc.), la vente par correspondance et les ventes sur internet." À noter que, logiquement, la location de jeux et la vente de jeux d'occasion ne sont pas prises en compte ici.



Même si les ventes de jeux physiques ont baissé de 2,6% entre 2016 et 2017, il est possible d'imaginer que cette diminution a été compensée, au moins en partie, par la hausse des ventes de jeux dématérialisés. Ces données n'étant pas fournies dans le document du CNC, il est impossible de l'affirmer de manière catégorique.



Autre donnée intéressante quant à elle contenue dans ce document, les jeux français représentaient 8,7% des ventes de jeux physiques en France en 2017 (contre 5,4% en 2016). Et pour terminer, le prix de vente moyen d'un jeu physique en France en 2017 était de 42,66 euros (contre 41,09 euros en 2016).