Après avoir dans un premier temps annoncé que la censure ne toucherait que les consoles, Agony se voit finalement privé de son patch anti censure sur PC, en effet d'après les développeurs le studios risquerait de fermer et le jeu d être retiré de la vente si ce patch était déployé.Carrément.Du coup Madmind se permet de nous rappeler quelques petits trucs sympas que nous verrons dans le jeu malgré cette censure- Gore- Scènes de sexe brutales- scènes de sexe lesbiennes et gays- Gestion de la physique des parties génitales (important ça ! )- Crevaison d'œil- Arrachage de cœur- Têtes d'enfants qui explosent- Martyrs et démons brûlés vifs- Violence intense- Vulgarité- DroguesMadmind assure aussi que la censure n'a touché que deux fins du jeu ( sur sept) et des scènes post jeu, c'est à dire moins de choses que prévu à la base, de plus nous aurons le droit demain à une vidéo comparative.Ceci dit je suis sur le jeu en version PS4 je viens de tomber sur une partouze de démons après avoir rampé sous des gars empalés...le jeu est très très très gore, et vue les scènes que j'ai déjà croisées j'ai du mal à imaginer à quelque point ce qu ils ont retiré doit être ignoble.Par contre un patchPS4 pour corriger la technique du jeu totalement à la rue ce serait pas de refus