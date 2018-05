En ce moment c'est la panique chez Sony, le firmware 5.05/5.07 a était hacké et il n'est pas impossible que les derniers firmware à jour le soient aussi.



Mais que vaut une PS4 niveau hack ?



Hacké, la PS4 peut :



- Lancer les jeux PS4 avec ou sans signature numérique (logique)

- Jouer aux jeux PS2 via l'émulateur officiel



Mais le plus intéressant c'est l'usage qu'on peut faire de Linux. C'est simple, elle transforme la console en véritable PC multitâches. Ça rame énormément mais c'est très encourageant pour la suite. A voir si il est possible de faire un portage hors Linux pour une meilleure gestion des ressources.



Voici quelques vidéos de la bête en action :



Jeux PC avec le logiciel Wine sous Linux









PCSX2







PPSSPP









Dolphin









RPCS3