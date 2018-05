Un document du CNC mis en lumière par les fins limiers de ResetEra nous éclaire sur l'évolution annuelle des ventes de jeux en France et révèle queRappelons que les jeux PS4 les plus vendus en France l'an dernier comptent FIFA 18 et Call of Duty : WWII comme locomotives principales, mais aussi Assassin's Creed Origins, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Grand Theft Auto V, Horizon Zero Dawn, Destiny 2, Ghost Recon Wildlands, Resident Evil 7 ou encore Gran Turismo Sport. En 2017, les jeux PlayStation 4 ont donc dominé une nouvelle fois le marché français avec 421 millions d'euros de recettes, soit une part de marché de 52% (contre 51% en 2016).Pour son année de naissance, les jeux Nintendo Switch représentent déjà 16% du marché avec 131 millions d'euros de recettes et 2,6 millions de cartouches vendues en France en 2017, ce qui est déjà plus que la meilleure année de la Xbox One qui écoulait 2,2 millions de jeux en 2016 avant de retomber autour des 2 millions l'an dernier. Le plus embêtant pour la console de Microsoft est que la comparaison avec la Xbox 360 lui est très largement défavorable, comme le montre le tableau ci-dessous. La génération précédente, Microsoft écoulait généralement plus de 4 millions de jeux par an, son pic se situant en 2011 (5,4 millions de jeux vendus). La PS3, de son côté, a vendu plus de 8 millions de jeux chaque année entre 2010 et 2013, sans jamais toutefois égaler le pic des 9 millions atteint par la PS4.Naturellement, le marché du jeu vidéo physique s'est radicalement transformé ces 10 dernières années. Malgré le record de la PS4 et le gros démarrage de la Switch, la France ne compte que 18,8 millions de jeux packagés vendus en 2017, contre 40,7 millions lors du pic de 2009. Cette année-là, en plus des bonnes performances des rivales HD (5,8 millions de jeux PS4 et 4,1 millions de jeux Xbox 360), on pouvait compter sur la contribution de la vaillante PSP (2,4 millions de jeux) et bien entendu sur le monstrueux couple Wii/DS (9 millions de jeux pour chaque plateforme).