Voici une Information concernant le jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection :C’est maintenant à Gamekult de donner son avis et de lui attribue la note de 6/10. Pour rappel, le jeu est maintenant disponible, sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch…Source : https://www.gamekult.com/jeux/street-fighter-30th-anniversary-collection-3050877395/test.html