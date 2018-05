PS4 Édition limitée Days of Play dès le 8 juin, au prix de vente conseillé de 299,99 € (329,99€ après le 18 juin). La console en édition limitée comprendra les symboles PlayStation emblématiques couleur or.

Les réductions s’appliquant durant ces 11 jours incluent :



*PS4 Édition limitée Jours de jeu, avec deux manettes sans fil assorties 299,99 € PVC*

*Pack PS VR avec un lot de logiciels supplémentaire 249,99 € PVC

*DualShock 4 et DualShock 4 Édition limitée à partir de 39,99 € PVC

*God of War pour 49,99 € PVC

*GT Sport pour 19,99 € PVC

*Shadow of the Colossus pour €19.99 PVC

*Uncharted: Lost Legacy pour €19.99 PVC

*Horizon Zero Dawn Complete Edition pour €29.99 PVC

*Uncharted 4 pour €19.99 PVC

*PS VR games from €19.99 PVC