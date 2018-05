Et le héros légendaire est Ryoma de Fates dans une version Kinshi (l'oiseau servant de monture). Succédant à Lyn en avril dernier.Le focus sera disponible le 30 mai avec 8 autres unités mises en avant : Le retour de Fjorm et Gunnthra, Tiki, Innes, Sigurd, Chrom et Daraen (version Noel), Azura et Takumi (version Nouvel An), Hardin et Daraen (Grima).La version 2.6 de Fire Emblem Heroes disponible prochainement ajoutera de nouvelles fonctions dont celle de pouvoir personnalité les unités avec des accessoires (c'est uniquement esthétique, ça ne touche pas les statistiques ni les compétences). Les deux versions de Tiki (Mystery of the Emblem et Awakening) auront une nouvelle attaque dragon unique, le Souffle Embrumé.