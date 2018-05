CONTENU DE L’ÉDITION GOLD CONTENU PHYSIQUE : LE JEU • Le jeu Mario + The Lapins Crétins® Kingdom Battle avec le key art spécial Édition Gold CONTENU DIGITAL : LE SEASON PASS • Le Pack Pixel vous procure 8 armes avec des visuels 8-bit. • Le Pack Steampunk vous permet de débloquer 8 armes au style steampunk. • Le Pack Ultra-challenge contient 8 nouveaux défis cachés dans chaque monde et 5 maps jouables en coopération. • LE DLC DONKEY KONG : UNE NOUVELLE AVENTURE AVEC TROIS HÉROS HAUTS EN COULEURS • Découvrez une nouvelle histoire et apprenez-en davantage sur l’univers du jeu ! • Séparée de ses amis, Lapin Peach fera équipe avec deux nouveaux héros pour sauver le monde : le légendaire amateur de bananes, Donkey Kong et le très curieux Lapin Cranky. • Arrêtez le Lapin DK avant qu’il n’exécute son plan maléfique ! (Date de sortie non contractuelle, nous reviendrons vers vous lorsqu'elle sera annoncée)

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle - Edition Gold s'offre un 1er prix. Il coutera 59.99€ (risque de baisse de prix avant la sortie, peut-être 44.99€ avec de la chance)J'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens