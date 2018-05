le oha suta a teasé une grosse annonce Pokémon ce matin .Le résumé de l'émission promet quelque chose de choquant, en précisant : "".Du coup , les gens se sont un chouia emballé et tout le monde a pensé au reveal des prochains Pokémon tant attendu. Mais il faut savoir que Juniji Masuda n'a jamais retwitt aucun twitt concernant cette fameuse annonce du Oha suta.Plus important le site du Oha Suta a été mis a jour par la suite.Les "" ont été remplacées par "je tiens aussi a rajouter que les émissions et magazines japonais, n'ont plus d'exclu concernant les annonces de jeux Pokémon. La pokémon company utilisant une communication mondiale depuis XY (2012)Alors ça ne veut pas dire que Pokemon switch ne sera pas présent, mais il y'a de forte chance chance pour que ce soit autre chose ... Un truc lié au Nouveau film ou un nouvel anime reboot par exemple.

posted the 05/29/2018 at 10:53 AM by rbz